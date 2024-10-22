«Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж

21 октября в Новосибирске в ЛДС «Сибирь-Арена»рошел захватывающий матч между хоккейной командой «Сибирь» и лидером Восточной конференции «Трактором». Несмотря на итоговое поражение сибиряков со счетом 4:5 зрители были в восторге от игры, наполненной накалом и борьбой.

С самого начала было ясно, что встреча будет непростой — «Трактор» не проигрывал «Сибири» восемь матчей подряд. Перед стартом игры состоялось награждение защитника Тревора Мёрфи, признанного лучшим в КХЛ за месяц.

Игра была насыщена удалениями и напряженными моментами. Первый период начался с удаления игрока «Трактора» за подножку, что позволило «Сибири» открыть счет благодаря шайбе Бека. Однако соперники быстро сравняли счет, и первая двадцатиминутка завершилась вничью 2:2.

Третий период начался с счета 2:3. Обе команды продолжали обмениваться штрафами, и «Сибирь» пропустила еще два гола. Тем не менее, Тэйлор Бек вновь вышел на первый план, забив в 53-й минуте. За две минуты до конца матча новосибирцы сняли вратаря и активно атаковали, что принесло им еще один гол от Бека.

Несмотря на поражение, большинство болельщиков остались до финальной сирены и тепло поддержали своих игроков. «Трактор» одержал победу, но «Сибирь» продемонстрировала бойцовский дух, особенно в первом и третьем периодах.