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общество

«Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

21 октября в Новосибирске в ЛДС «Сибирь-Арена»рошел захватывающий матч между хоккейной командой «Сибирь» и лидером Восточной конференции «Трактором». Несмотря на итоговое поражение сибиряков со счетом 4:5 зрители были в восторге от игры, наполненной накалом и борьбой.

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 2

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 3

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 4

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 5

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 6

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 7

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 8

С самого начала было ясно, что встреча будет непростой — «Трактор» не проигрывал «Сибири» восемь матчей подряд. Перед стартом игры состоялось награждение защитника Тревора Мёрфи, признанного лучшим в КХЛ за месяц.

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 9

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 10

Игра была насыщена удалениями и напряженными моментами. Первый период начался с удаления игрока «Трактора» за подножку, что позволило «Сибири» открыть счет благодаря шайбе Бека. Однако соперники быстро сравняли счет, и первая двадцатиминутка завершилась вничью 2:2.

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 11

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 12

Третий период начался с счета 2:3. Обе команды продолжали обмениваться штрафами, и «Сибирь» пропустила еще два гола. Тем не менее, Тэйлор Бек вновь вышел на первый план, забив в 53-й минуте. За две минуты до конца матча новосибирцы сняли вратаря и активно атаковали, что принесло им еще один гол от Бека.

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 13

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 14

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 15

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 16

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 17

Фото «Фанаты остались довольны». Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» в напряженном матче. Фоторепортаж 18

Несмотря на поражение, большинство болельщиков остались до финальной сирены и тепло поддержали своих игроков. «Трактор» одержал победу, но «Сибирь» продемонстрировала бойцовский дух, особенно в первом и третьем периодах.

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Дамир Трубников

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