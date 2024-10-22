Герою СВО, работающему в метро Новосибирска, открыли мемориальную доску

В Новосибирске открыли мемориальную доску герою специальной военной операции.

Как сообщает портал VN.ru, в Первомайском районе на улице Марата, 1 в Новосибирске открыли мемориальную доску в честь памяти Данилы Крапивина, который погиб в зоне специальной военной операции 14 октября 2023 года в возрасте 28 лет.

«В этом доме проживал Крапивин Данила Александрович. Боец 15-й бригады «черные гусары», входящей в группировку «Отважные» (группировка «Центр»). Героически погиб в ходе СВО при штурме авдеевских опорных пунктов под селом Красногоровка. Награжден медалью «За воинскую доблесть» 2 степени и орденом Мужества (посмертно)», — написано на памятной табличке дома.

Известно, что с 2020 года по сентябрь 2022 года Данила работал машинистом электропоезда.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске открылась мемориальная доска в честь погибшего на СВО