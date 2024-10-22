II Всероссийский научно-технологический диктант стартует 24 октября

Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт во 2-й раз и будет посвящен технологиям для жизни, их влиянию на человека, результатам и перспективам фундаментальной науки.

Диктант проходит в рамках Международного форума технологического развития ТЕХНОПРОМ и ежегодно погружает участников в актуальную отраслевую тематику. В этом году основная его тема — «Биотехнологии для всех», которая перекликается с национальным проектом «Биоэкономика», определенным указом Президента. Участники диктанта смогут не только проверить свои знания по биологии, экологии, знанию животного мира, но и узнать много нового.

Принять участие можно в 2-х форматах: очно или онлайн.

Единый старт диктанта состоится 24 октября в 10:00 по московскому времени (14:00 Новосибирск).

Очных участников по всей стране будут приветствовать представители профильных министерств, руководители учебных заведений и лидеры Точек Кипения. В Новосибирской области официальный старт диктанту дадут заместитель Губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Вадим Васильев на площадках Международного образовательного форума-выставки «Учебная Сибирь» и Новосибирского Государственного технического университета соответственно. Кроме того, жителям и гостям региона принять участие в диктанте очно можно на площадках:

● Новосибирский государственный педагогический университет

● Новосибирском химико-технологическом колледже

● Сибирский государственный университет путей сообщения

В 2023 году очно смогли принять участие в диктанте только жители Новосибирской области, в 2024 к ним добавились еще 6 регионов.

Сеть Точек Кипения:

● ТК ЮФУ Ростов-на-Дону

● ТК МГТУ Майкоп

● ТК СамГТУ

● ТК Ханты-Мансийск

● ТК УГНТУ (Уфа)

● ТК Лицей 22 Надежда Сибири Ген НТИ

Регионы:

● Ивановский Государственный медицинский университет

● Сургутский государственный университет

● Башкирский государственный медицинский университет

● Югорский государственный университет

● Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

Пройти диктант в онлайн-формате можно с 24 октября 10:00 по 27 октября 23:59 (по Московскому времени) на сайте форума.

По итогам прохождения диктанта будет сформирован единый рейтинг по всем участникам (в зачёт пойдёт количество правильных ответов и время прохождения теста). Каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта, а лучшие участники — специальные сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы Форума ТЕХНОПРОМ.

К участию приглашаются все желающие! Добро пожаловать в мир новых технологий! Подробности и участие: https://форумтехнопром.рф/диктант

В 2023 году состоялся первый Всероссийский научно-технологический диктант. Более 45 000 участников из 89 регионов России смогли проверить свои знания о науке и самых передовых разработках в сфере беспилотной авиации. Всероссийский научно-технологический диктант является мероприятием-спутником Международного форума технологического развития “ТЕХНОПРОМ”, который в 2024 году был посвящен обсуждению перспектив реализации национальных проектов технологического лидерства.

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