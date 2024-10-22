Опубликованы народные приметы на 22 октября: что запрещено делать в этот день

22 октября в народном календаре отмечается как День Якова Студеного.

Яков Студеный был одним из Двенадцати апостолов и братом апостола Матфея. В это время в деревнях начиналась пора заготовки дров на зиму.

Приметы погоды 22 октября

Согласно народным приметам, 22 октября связано с несколькими погодными знаками:

Если с крыш свисают сосульки, это предвещает затяжную осень.

Если с лиственницы не осыпались иголки, зима будет малоснежной или снег быстро растает.

Много шелухи у луковиц говорит о холодной и суровой зиме.

Если с вишни не опала листва, можно ожидать оттепель.

Гололедица в этот день предвещает дождь.

Если снег выпал на сырую землю, это говорит о плохом урожае в следующем году.

Что можно делать 22 октября

В этот день на Руси было принято варить кашу из нового урожая круп. К этому времени на мельницах начинали заготавливать овес, ячмень, просо и пшеницу. Хозяйки также пекли пироги, которыми угощали близких и часть относили в церковь. Считалось, что тот, кто попробует угощение, будет удачлив в течение года, а его здоровье будет крепким.

Также в старину завершался грибной сезон. Люди собирали последние грибы — сыроежки и опята, оставляя под одним из них плошку с кашей, чтобы задобрить лес и получить большой урожай в следующем году.

Что запрещено делать 22 октября

Согласно приметам, в День Якова не рекомендуется заниматься ненужными делами, так как это может привести к потере сил и здоровья. Не стоит начинать новые дела, заниматься уборкой, ремонтом или шитьем, так как все попытки могут закончиться неудачами.

Также не рекомендуется латать одежду в этот день — считается, что это приведет к финансовым трудностям. При посещении гостей следует приносить небольшой подарок, иначе можно столкнуться с материальными проблемами. Важно избегать ссор и конфликтов, так как старые обиды могут вернуться, а новые трудности лучше не создавать.