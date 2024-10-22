Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» уничтожены формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и другие. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары по 3-й танковой и другим бригадам. Потери ВСУ достигли до 350 человек.

Подразделения «Южной» группировки отразили две контратаки, нанеся потери до 720 военнослужащих.

На Донецком направлении группировка «Центр» продолжила продвижение, отражая 14 контратак. Потери противника превысили 430 человек.

Группировка «Восток» заняла выгодные позиции, нанеся потери до 90 военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и инфраструктуре Украины, уничтожив 127 целей.

С начала операции уничтожены значительные количества техники, включая 646 самолетов и 18743 танка.