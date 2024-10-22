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общество

Под Новосибирском на школьной линейке дети массово упали в обморок

Фото: Pexels.com

14 октября на школьной линейке в одном из райцентров Новосибирской области четверо учеников упали в обморок.

О происшествии стало известно лишь 22 октября. Мероприятие было посвящено памяти одного из выпускников учебного заведения.

В обморок упали двое младшеклассников, 8 и 9 лет, а также двое старшеклассников. У одного из пострадавших на короткое время остановилось сердце, но ему оперативно оказали помощь. Все школьники пришли в сознание.

Причины произошедшего пока уточняются. Местные жители предполагают разные версии, включая использование электронных сигарет или отравление.

Источник сообщает, что младшие школьники могли съесть что-то неподходящее, один старшеклассник был голоден, а другой имел проблемы со здоровьем. По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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