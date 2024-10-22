PRO-MITO в Сибири - важнейшее событие в сфере здоровья в ноябре

2 ноября 2024 года в 11:00 в ККК имени Маяковского в Новосибирске на Красном проспекте, 15 пройдет XXXVI Межрегиональная Сибирская конференция PROMITO.

Ведущие эксперты в области митохондриального здоровья: доктор биологических наук Андрей Золотарёв, специалисты из Томской клиники НЕББИОЛО, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Казани, Нижнего Новгорода поделятся новейшими знаниями в мире МИТО.

Приглашаем как классических врачей, врачей превентивной интегративной медицины, нутрициологов, фитнес-тренеров, диетологов, экспертов в сфере здоровья, так и обычных людей, интересующихся своим здоровьем познакомиться с трендами в медицине и с уникальными продуктами функционального внутриклеточного питания компании Вилави митохондриальной линейки Тайга8, предотвращающими болезни, дегенеративные изменения, продлевающими молодость и ресурсы организма. T8 EXTRA 90% — уникальнейший природный живой продукт, самым ценным веществом которого являются полипренолы.

Это пищевой хвойный клеточный концентрат для приготовления напитка, способствующий улучшению энергообмена, поддержке иммунитета, нормализации функций печени, восстановления нервной и других систем, налаживает процессы выработки и накопления энергии в клетках. В основе SibXP®️complex, запатентованный компанией VILAVI, восстанавливает все процессы в организме, борется с митохондриальной дисфункцией, дает возможность клеткам полноценно вырабатывать энергию, улучшает питание и дыхание клеток, восстанавливая их.

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