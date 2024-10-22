82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 10:47
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 10:47
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
сегодня 07:35
проиcшествия

Стало известно состояние полузащитника ФК «Сибирь», которому сломали челюсть

Фото: Mash Siberia

Полузащитнику ФК «Сибирь» сломали челюсть.

В социальных сетях распространилась информация о том, что между игроками новосибирской команды по футболу “Сибирь” произошел конфликт, в результате которого один из молодых людей попал в больницу с переломанной челюстью.

Известно, что на тренировке между капитаном команды Сергеем Нарылковым и полузащитником Константином Поповым произошла ссора, в результате выяснения отношений Константину сломали челюсть. Как рассказала друг семьи, футболисту провели тяжелую операцию, после которой он сейчас находится в тяжелом состоянии. Также, по ее словам, после инцидента никто из клуба не проявил интереса к состоянию здоровья Попова и все молчат о произошедшем.

В результате на Сергея Нарылкова подали заявление в полицию — это подтвердили и в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка по факту избиения, ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в