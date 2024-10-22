Стало известно состояние полузащитника ФК «Сибирь», которому сломали челюсть

Полузащитнику ФК «Сибирь» сломали челюсть.

В социальных сетях распространилась информация о том, что между игроками новосибирской команды по футболу “Сибирь” произошел конфликт, в результате которого один из молодых людей попал в больницу с переломанной челюстью.

Известно, что на тренировке между капитаном команды Сергеем Нарылковым и полузащитником Константином Поповым произошла ссора, в результате выяснения отношений Константину сломали челюсть. Как рассказала друг семьи, футболисту провели тяжелую операцию, после которой он сейчас находится в тяжелом состоянии. Также, по ее словам, после инцидента никто из клуба не проявил интереса к состоянию здоровья Попова и все молчат о произошедшем.

В результате на Сергея Нарылкова подали заявление в полицию — это подтвердили и в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка по факту избиения, ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.