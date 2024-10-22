Студент из Африки рассказал, к чему сложнее всего привыкал в Томске

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group Томск продолжает проект «Зачет для иностранца». Героем нового выпуска стал Орас Винтонес из Бенина — государства в Западной Африке.

В течение месяца команда проекта встретилась с десятью иностранными студентами, которые живут и учатся в Томске. Одни приехали в Сибирь пару лет назад, другие получают здесь уже второе высшее образование. Каждому из них съемочная группа устроила дружеский зачёт на знание российской культуры. Студенты пояснили, как понимают популярные в России выражения, рассказали об обычаях на своей родине и о том, как проходила их адаптация в России в целом и Томске, в частности.

Жизнерадостный студент из Бенина приехал в Томск два года назад. Сейчас Орас учится на втором курсе ТПУ по направлению «Машиностроение».

Главное, что удивило гостя из Африки в Томске, была погода. «У нас в Бенине в самое холодное время бывает +26...+27 градусов. А тут зимой такой минус... ух! К морозу долго не мог привыкнуть», — говорит Орас с улыбкой.

По словам Ораса, студенты в Бенине и России очень похожи – веселые и открытые люди, которые с интересом узнают новое, готовы общаться и дружить. Поэтому найти общий язык с одногруппниками иностранцу было легко даже несмотря на то, что он плохо знал русский.

«Я подружился со многими студентами в политехе – как русскими, так и теми, кто приехал из других стран. Если мне требуется что-то объяснить по-русски, они всегда помогут. Мои знания растут с каждым днем, но все равно почти каждый день я узнаю новые слова и выражения, и это очень интересно», — отмечает Орас.

Главный плюс российского образования, по словам студента из Африки, в том, что обучение чередуется с практикой, и после окончания вуза он получит не только знания, но и навыки по своей специальности. Орас учится на машиностроительном факультете. Машиностроители создают основу любого производства — оборудование. Поэтому машиностроение по праву считается одним из самых перспективных и интересных направлений, где используют новые технологии и разработки ученых.