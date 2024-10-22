Турфирмы Новосибирска прокомментировали введение туристического налога в Республике Алтай

Согласно заявлениям участников туристического рынка, в следующем году отдых на Алтае подорожает из-за введения туристического налога на территории Республики Алтай. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

По информации пресс-службы правительства Республики Алтай, на первом этапе размер туристического налога составит 1% от цены проживания, но не более 100 рублей в сутки. В планах властей к 2029 году увеличить налог до 5%. Туристические компании считают, что муниципалитеты воспользуются правом введения нового налога для пополнения бюджета.

Руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян отметил, что туристическая инфраструктура на Алтае нуждается в улучшении. Он подчеркнул, что новый налог может помочь решить проблемы, такие как отсутствие парапетов, смотровых площадок и туалетов.

Директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева также считает, что средства от налога должны пойти на развитие территории. Она отметила, что появление экологических троп и улучшение инфраструктуры будет положительным шагом, однако выразила опасение, что деньги могут быть использованы не по назначению.