В Новосибирске 17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе

Во вторник, 22 октября, в Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит 17-летний юноша.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, около 20:55 водитель автомобиля «ВАЗ 21099» 1985 года рождения двигался по улице Фадеева со стороны улицы Декоративная в сторону улицы Игарская. Вблизи дома №66 по улице Фадеева он наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия юноша 2007 года рождения был госпитализирован с травмами.

На месте аварии работает наряд ДПС. Выясняются обстоятельства инцидента и степень вины водителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП на улице Троллейной в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик.