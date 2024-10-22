«За зеленый Новосибирск» раздал более 50 тысяч саженцев

Руководитель движения и депутат Законодательного собрания Роман Яковлев продолжает акцию по раздаче саженцев в районах Новосибирской области.

В этом году в рамках мероприятия было роздано более 50 000 саженцев жителям Новосибирска и области.

Проект «Кедр в каждый двор», инициированный двумя годами ранее Яковлевым и депутатом Александром Бурмистровым, получил положительный отклик среди жителей левого берега Новосибирска. В прошлом году к акции проявили интерес и жители других районов города.

В связи с этим участники проекта «Кедр в каждый двор» решили создать новое движение «За зеленый Новосибирск», в которое уже вступают известные общественные деятели, депутаты и неравнодушные граждане. Презентация движения и учредительное собрание состоятся 14 ноября. Роман Яковлев анонсировал, что информация о времени и месте проведения будет опубликована в его социальных сетях.