Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать в день Якова-древопильца 22 октября

Во вторник, 22 октября, православная Церковь вспоминает одного из двенадцати старших апостолов, брата евангелиста Матфея — Иакова Алфеева.

Этот день в народной традиции называется Яков день или День Якова-древопильца. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В этот период крестьяне начинали активно заготавливать дрова для русской печи. Согласно народной мудрости, «осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины».

Согласно приметам, в этот день принято приносить подарки хозяевам других домов, например, сладости, фрукты или сдобу. Считалось, что это принесет семье добро и здоровье, а тот, кто угощает, вскоре улучшит своё материальное положение.

В то же время, 22 октября запрещено рассказывать о своих снах, поскольку хорошие сны могут сбыться, а дурные — принести неприятности. Для защиты от негативных сновидений рекомендовалось класть камень изумруд под подушку.

Также в Яков день не рекомендуется начинать новые отношения, так как они могут привести к разочарованиям. Предки старались не вспоминать обиды, чтобы старые проблемы не вернулись.

По народным приметам, если утром идет дождь, к вечеру 22 октября можно ожидать снега. Если крот выбрасывает землю из норы во время мороза, это предвещает потепление.