21-летняя жительница Новосибирска предлагает в Сети услуги «Девушка на час»

Девушка объяснила, что пошла на это из-за финансовых трудностей.

На «Авито» появилось объявление «Девушка на час». Его опубликовала 21-летняя Мария, которая предлагает широкий спектр услуг: от уборки в квартире до поездки в ресторан или посещения культурного мероприятия.



За каждый вид услуги установлена индивидуальная цена. Например, поездка в ресторан обойдется в 5000 рублей, прогулка на два часа — в 2900 рублей, а роль девушки для родителей или друзей — в 2870 рублей (не более 3-4 часов).

«Также могу просто погулять или составить компанию на светские мероприятия, все детали и темы обсуждаются, вплоть до выбора моего платья!» — написано в объявлении.

Кроме того, сибирячка может стать подругой на несколько часов и отправиться с потенциальным клиентом в торговый центр или на вечеринку.



Корреспондент Сиб.фм связался с автором анкеты Марией М. В разговоре девушка рассказала, что идея возникла на основе уже существующей услуги «муж на час».

«Потом просто выставила объявление о том, что в моих силах: уборка, готовка, прогулки. Я могу поддержать многие темы в разговоре, поэтому осмелилась на такой шаг», — объяснила Мария.

Она рассказала, что анкета — вынужденная мера, так как нуждается в финансовой поддержке, и это для Марии дополнительный источник дохода.



Хотя объявление висит всего несколько дней, уже есть первые заказы. Например, один мужчина попросил сибирячку приготовить ему еду на всю рабочую неделю.

«Я понимаю, чем может это все закончиться, поэтому у меня подстраховка. Допустим, я еду куда-то, скидываю своему человеку координаты, время и так далее, ставлю геопозицию. Также предупреждаю самого заказчика, что, например, каждый 30 минут от меня должно поступать определенное кодовое слово человеку», — объяснила девушка.

По словам Марии, ее друзья и подруги отнеслись к этой идее положительно. Она объяснила, что ее услуга «Девушка на час» не связана с интимом, а направлена на помощь как себе, так и другим.

Напомним, что корреспондент Сиб.фм проверил, что сегодня происходит в медучреждениях.