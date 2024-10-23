Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиение новосибирцев лопатами

В Новосибирске дорожные рабочие избили местных жителей лопатами.

В Telegram-канале “Горский микрорайон Новосибирск” опубликовали информацию о том, что рядом с домом №54 двое дорожных рабочих напали на местных жителей и угрожали им убийством.

По словам очевидцев, несмотря на приезд полиции, рабочие продолжали расправу над новосибирцами. Причина конфликта неизвестна.

В результате делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, что Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты в колледже Новосибирска