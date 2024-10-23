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общество

Новосибирский эпидемиолог рассказал об опасности микоплазмы

Фото: Сиб.фм

Стало известно об опасности микоплазмы.

Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал жителям Новосибирска о том, что сейчас в регионе растут случаи заболевания пневмонией, где основным возбудителем стала микоплазма. Об этом рассказал портал Горсайт.

Известно, что в осеннее время заболевания дыхательных путей составляют 2-15%, однако в этом году показатель значительно увеличился и достиг почти до 50%.

По словам специалиста, чаще всего заболевают микоплазменной пневмонией те люди, которые на протяжении долгого времени принимали антибиотики.

Также Яков Новоселов отметил, что опасность заболевания состоит в том, что воспаление легких может протекать бессимптомно, поэтому в этом случае врач не может поставить верный диагноз при обычном осмотре.

Ранее Сиб.фм писал о том, что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ

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Валерия Митрохина
Журналист

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