Новосибирский вуз запустил первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

Суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» запустили в Новосибирске.

По информации информационного агентства ТАСС, первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» запустили на базе Новосибирского госуниверситета.

В 2026 году планируется полный запуск самого мощного суперкомпьютерного центра за Уралом, который будет размещен в академических учреждениях. Его вычислительная мощность составит 360 терафлопс. СКЦ будет использоваться для работы с крупными языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом.

По словам Алексея Окунева, директора Института интеллектуальной робототехники НГУ, текущее оборудование университета позволяет обрабатывать простые языковые модели, которые значительно уступают по уровню таким системам, как Chat GPT, а новый суперкомпьютер обеспечит возможность работы с более сложными языковыми моделями и их быстрой обучаемости.

Напомним, что в Новосибирске онкопрепарат на основе вируса успешно прошел первые испытания