Появились подробности избиения рабочими-мигрантами прохожих в Горском микрорайоне Новосибирска

Конфликтом заинтересовался глава СК Бастрыкин.

18 октября в Горском микрорайоне Новосибирска мигранты, укладывающие асфальт во дворе, напали на местных жителей. Информацию опубликовали в Telegram-канале «Горский микрорайон Новосибирск».

Само нападение произошло около дома № 54.

Со слов очевидцев, рабочие применяли физическую силу, используя лопаты и ломы против двух прохожих, а также угрожали им убийством.

Один из свидетелей инцидента поделился корреспонденту Сиб.фм, что конфликт начался из-за того, что у мигрантов поинтересовались, есть ли у них проект, так как они неправильно сделали асфальтирование дороги.

«На Горском, 48 подняли уровень асфальта на 7-10 см, и теперь Горский, 54 будет топить. Возможно, пропустили этап по срезанию старого асфальта, а просто уложили поверх новый, а возможно, на этом сэкономили целенаправленно, чтобы положить себе в карман», — считает Александр.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы. В результате были приняты заявления от обеих сторон конфликта.

По данным правоохранителей, заявления подали четыре человека. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Помимо этого, дракой заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».