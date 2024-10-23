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23 октября, 20:31
пробки
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общество
На правах рекламы реклама

Самое масштабное событие 2024 года: тринадцатый стадионный турнир HARDCORE FIGHTING CHAMPIONSHIP

Фото: «СПОРТ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»

Лига выходит на принципиально новый уровень.

Грандиозное шоу, которое дополнит, специально приглашённая Заслуженная артистка Российской Федерации и звезда музыкальной индустрии, уроженка Новосибирска — ПЕЛАГЕЯ

Фото Самое масштабное событие 2024 года: тринадцатый стадионный турнир HARDCORE FIGHTING CHAMPIONSHIP 2

А ТАК ЖЕ, 25 ОКТЯБРЯ В 17:00 СОСТОИТСЯ МЕДИА-ДЕНЬ В МАЛОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАЛЕ СИБИРЬ-АРЕНЫ

Вас ждёт:

  • Медиа-взвешивание бойцов стадионного турнира
  • Финальные битвы взглядов
  • Встреча и автограф-сессия со звёздами HARDCORE FC
  • Блиц-вопросы от зрителей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ МЕДИА-ДНЯ: Самат «Кыргыз» Абдырахманов, Мартин «Лютер» Джуарян, Дмитрий «Анубис» Кузнецов и Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский

И уже в эту субботу состоится супербой — МУХАМЕД «КИБОРГ» КАЛМЫКОВ VS ЛЕНДРУШ «ЛЕКО» АКОПЯН

Чемпион против Чемпиона. Бой, в котором столкнутся два разных стиля. Нокаутирующая мощь против режущей точности.

26 октября в Новосибирске на Сибирь-Арене Чемпион будет только один.

26.10.2024. Новосибирск. Сибирь-Арена

Билеты можно приобрести на сайте на сайте hardcoreshow.ru

Возрастное ограничение 16+

Реклама «СПОРТ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ» ИНН 9724085407 Erid:LjN8K1gvr

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Галина Дидан
Журналист

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