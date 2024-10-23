Самое масштабное событие 2024 года: тринадцатый стадионный турнир HARDCORE FIGHTING CHAMPIONSHIP

Лига выходит на принципиально новый уровень.
Грандиозное шоу, которое дополнит, специально приглашённая Заслуженная артистка Российской Федерации и звезда музыкальной индустрии, уроженка Новосибирска — ПЕЛАГЕЯ
А ТАК ЖЕ, 25 ОКТЯБРЯ В 17:00 СОСТОИТСЯ МЕДИА-ДЕНЬ В МАЛОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАЛЕ СИБИРЬ-АРЕНЫ
Вас ждёт:
- Медиа-взвешивание бойцов стадионного турнира
- Финальные битвы взглядов
- Встреча и автограф-сессия со звёздами HARDCORE FC
- Блиц-вопросы от зрителей
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ МЕДИА-ДНЯ: Самат «Кыргыз» Абдырахманов, Мартин «Лютер» Джуарян, Дмитрий «Анубис» Кузнецов и Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский
И уже в эту субботу состоится супербой — МУХАМЕД «КИБОРГ» КАЛМЫКОВ VS ЛЕНДРУШ «ЛЕКО» АКОПЯН
Чемпион против Чемпиона. Бой, в котором столкнутся два разных стиля. Нокаутирующая мощь против режущей точности.
26 октября в Новосибирске на Сибирь-Арене Чемпион будет только один.
26.10.2024. Новосибирск. Сибирь-Арена
Билеты можно приобрести на сайте на сайте hardcoreshow.ru
Возрастное ограничение 16+
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