Цыгане устроили нелегальную торговлю в Хилокском жилмассиве Новосибирска

Общественники Хилокского жилмассива два месяца борются с новыми нелегальными торговцами.

Летом 2024 года на Хилокской, 8/1, снесли нелегальные кафе, после чего несанкционированная торговля мигрантов, которая велась не один год, там прекратилась. Как рассказала в беседе с корреспондентом Сиб.фм общественница Жанна Олейникова, теперь это место заняли цыгане.

«Они продают вещи, ну и вроде бы не пакостят, не орут, не шумят, не мусорят сильно. Я к ним по-доброму подходила, говорю: «Девчонки, ну не торгуйте здесь, нельзя». Понимаю, что им тоже заработать надо, но сейчас они тут стоят, а завтра «кишлачники» вернуться, и снова базар как был. Мы никому не разрешаем, даже нашим торговать цветами. Другие общественницы тоже подходили, с ними разговаривали, цыганки говорили, что уйдут через час. Ни в какую, каждый день мы снова видели торговлю», — объяснила активистка.

Общественница уточнила, что не знает, откуда взялись цыгане, поскольку раньше на Хилокской их не замечали.



По словам активистки, ранее они торговали на соседней улице и никому не мешали. Однако, как предполагает Жанна Олейникова, их начали оттуда вытеснять, поэтому они перебрались в другое место.



Два месяца жители массива боролись с цыганами, но в конце концов не выдержали и обратились за помощью к участковому и администрации Ленинского района. В течение часа после звонка они прибыли на место и наложили штраф на торговцев, а также изъяли товар.



Ранее заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь заявлял, что в 2024 году из Хилокского жилмассива было выдворено свыше 200 нелегальных мигрантов.