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проиcшествия

В Новосибирске автомобиль Infiniti после ДТП вылетел на тротуар и протаранил столб

Фото: телеграм-канал «ACТ-54 Black»

В Новосибирске на перекрестке улиц Писарева и Семьи Шамшиных произошло ДТП, в котором столкнулись седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti.

В результате аварии кроссовер врезался в столб на тротуаре. Информация о происшествии была опубликована в телеграм-канале «ACТ-54 Black».

По данным пресс-службы ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. Инцидент оформлен как случай с материальным ущербом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились подробности избиения рабочими-мигрантами прохожих в Горском микрорайоне Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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