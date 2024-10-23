В Новосибирске автомобиль Infiniti после ДТП вылетел на тротуар и протаранил столб

В Новосибирске на перекрестке улиц Писарева и Семьи Шамшиных произошло ДТП, в котором столкнулись седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti.

В результате аварии кроссовер врезался в столб на тротуаре. Информация о происшествии была опубликована в телеграм-канале «ACТ-54 Black».

По данным пресс-службы ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. Инцидент оформлен как случай с материальным ущербом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились подробности избиения рабочими-мигрантами прохожих в Горском микрорайоне Новосибирска.