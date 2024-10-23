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общество

В Новосибирске машинисту метрополитена и герою СВО установили мемориальную доску

Фото: VN.ru

Герою СВО установили мемориальную доску в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, в Новосибирске по адресу улица Марта, 1 установили мемориальную доску в честь Никиты Крапивина, который героически погиб в октябре 2023 года в зоне специальной военной операции.

Известно, что до ухода на службу он работал машинистом Новосибирского метрополитена.

«Героически погиб в ходе СВО при штурме авдеевских опорных пунктов под селом Красногоровка», — указано на мемориальной табличке.

Напомним, что в Новосибирске мэрия возьмёт в собственность мемориал морякам на набережной

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Валерия Митрохина
Журналист

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