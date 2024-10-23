В Новосибирске мошенники звонят под предлогом диспансеризации

Мошенники из Новосибирска вновь тревожат местных жителей.

Мошенники перешли на новый уровень и теперь звонят жителям Новосибирской области, представляясь врачами. Об этом рассказала глава Бердска Роман Бурдин в своих соцсетях.

По его словам, преступники стали представляться врачами Бердской горбольницы, они просят через Госуслуги подтвердить запись на диспансеризацию, а для этого нужно назвать код, который приходит по СМС-рассылке.

“Для этого, просят подтверждения приём на портале Госуслуг, якобы это необходимое условие и назвать поступивший код по SMS”, — рассказал Роман Бурдин.

Напомним, что в Новосибирске и области мошенники подставляют автомобилистов