82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 17:02
пробки
4/10
погода
+4.9°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 17:02
пробки
4/10
погода
+4.9°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
сегодня 15:52
общество

В Новосибирске отремонтировали мемориал морякам и речникам

Фото: Новосибирские новости

Мемориал морякам и речникам отреставрировали в Новосибирске.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в городе закончили реставрацию мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество».

Уточняется, что специалисты заменили плитку и бордюры, установили новую армированную плиту и керамогранит.

«В Новосибирске проживают тысячи военных моряков разных поколений, и мы не имеем права забывать мужество и патриотизм наших земляков», — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Ксения Антонова.

Напомним, что в Новосибирске машинисту метрополитена и герою СВО установили мемориальную доску

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в