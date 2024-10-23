В Новосибирске отремонтировали мемориал морякам и речникам

Мемориал морякам и речникам отреставрировали в Новосибирске.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в городе закончили реставрацию мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество».

Уточняется, что специалисты заменили плитку и бордюры, установили новую армированную плиту и керамогранит.

«В Новосибирске проживают тысячи военных моряков разных поколений, и мы не имеем права забывать мужество и патриотизм наших земляков», — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Ксения Антонова.

Напомним, что в Новосибирске машинисту метрополитена и герою СВО установили мемориальную доску