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общество

В Новосибирске пояснили, почему на маршрут не вышли новые трамваи

Фото: мэрия Новосибирска

Сегодня, 23 октября, утром на маршрут №13 в Новосибирске не вышли новые трамваи Т-701.

Чиновники мэрии пояснили, что это не связано с поломкой техники. Об этом пишет «Прецедент».

Трамваи прошли 14 дней эксплуатации и 1000 километров пробега. В соответствии с регламентом, вагоны будут обследованы специалистами завода-изготовителя и МКП «ГЭТ» для проверки надежности и выполнения необходимых настроек.

После инструментального обследования и обновления программного обеспечения, трамваи вернутся на линию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что расписание пригородных поездов в Новосибирской области изменится на три дня в связи с празднованием Дня народного единства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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