В Новосибирске рассказали, что нужно делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября

В среду, 23 октября, в Русской Православной Церкви чтят память мучеников Евлампия и Евлампии.

В народе этот день называют Евлампий Зимоуказатель, считая его указателем на скорое наступление зимы и сокращение светового дня. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Также 23 октября православные верующие вспоминают Амвросия Оптинского и празднуют Собор Волынских святых.

Согласно народным традициям, в этот день предки готовили лучины для освещения дома зимой и устраивали молодёжные праздники с прыжками через костёр. Сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей, и избегали уборки, особенно подметания, чтобы не вымести удачу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают коллекцию монет за 5,5 млн рублей.