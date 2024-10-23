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общество

В Новосибирске семье из Швеции выдали гражданство по программе добровольного переселения

Фото: МВД России

В среду, 23 октября, пресс-служба МВД сообщила, что в Новосибирске гражданство получили семья из Швеции.

Алина Тер-Саакова, родившаяся в Риге, вместе с матерью переехала в Стокгольм, где с детства впитывала любовь к русской культуре. Решив вернуться в Россию, они выбрали Новосибирск из-за его технического университета, считающегося одним из лучших.

Сотрудники полиции оказали семье всестороннюю консультационную помощь, и в установленный срок были приняты положительные решения. В торжественной обстановке Алине и её матери вручили паспорта граждан России, после чего они поклялись соблюдать законы страны.

Теперь Алина работает на одном из местных производственных предприятий и мечтает поступить в университет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска высказались о концепции развития парка «Усть-Тула».

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Игорь Кириченко
Журналист

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