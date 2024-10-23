В Новосибирске силовики нагрянули в незаконное казино

Полицейские закрыли незаконное казино в Дзержинском районе Новосибирска, организованное 30-летним местным жителем.

Игорный бизнес функционировал в течение года, с сентября 2023 года. В результате операции были задержаны девять человек в возрасте от 20 до 40 лет, которые могли посещать заведение только по рекомендациям.

На месте происшествия изъяты два покерных стола и три тысячи фишек, а также проведены обыски по адресам задержанных. В ходе обысков были конфискованы телефоны, банковские карты, жёсткие диски и более 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, продолжаются работы по установлению всех участников азартных игр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска заявила об издевательствах над ребёнком в соседней квартире.