В Новосибирске снесли шашлычную у ЦУМа

Шашлычную у ЦУМа решили снести.

В пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области сообщили, что в Железнодорожном районе города по адресу улица Димитрова, 7 снесли незаконную шашлычную, расположенную возле ЦУМа.

«Директора предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Добавим, чтобы выявить состав преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ, потребовались время», — указали в ведомстве.

В результате на директора заведения возбудить уголовное дело за неисполнение судебного приговора.

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