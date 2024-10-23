В Новосибирске стал известен прогноз погоды в ноябре-2024

Опубликован прогноз погоды на ноябрь.

По данным синоптиков погодного сервиса “Яндекс.Погоды”, в Новосибирске в первые два дня ноября 2024 года ожидается +2 градуса тепла. 3 ноября станет чуть холоднее — температура воздуха опустится до +1.

Уже на следующий день, 4 ноября, ожидается минусовая температура, а 10 числа она может опуститься даже до -10 градусов мороза. Такая погода продержится весь месяц.

Также ноябрь порадует новосибирцев обильными осадками в виде снега.

По данным синоптиков, ноябрь — это самый снежный и пасмурный месяц в Новосибирске.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, что нужно делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября