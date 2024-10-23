82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 09:15
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 09:15
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
сегодня 07:19
общество

В Новосибирске стал известен прогноз погоды в ноябре-2024

Фото: Сиб.фм

Опубликован прогноз погоды на ноябрь.

По данным синоптиков погодного сервиса “Яндекс.Погоды”, в Новосибирске в первые два дня ноября 2024 года ожидается +2 градуса тепла. 3 ноября станет чуть холоднее — температура воздуха опустится до +1.

Уже на следующий день, 4 ноября, ожидается минусовая температура, а 10 числа она может опуститься даже до -10 градусов мороза. Такая погода продержится весь месяц.

Также ноябрь порадует новосибирцев обильными осадками в виде снега.

По данным синоптиков, ноябрь — это самый снежный и пасмурный месяц в Новосибирске.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, что нужно делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в