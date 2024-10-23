В Новосибирске врач, виновный в смерти двухлетней девочки, отказался оплачивать экспертизу

В Новосибирске продолжается суд над хирургом Дмитрием Аксеновым, который в 2020 году неправильно поставил диагноз и не смог спасти двухлетнюю Аделину.

В ходе последнего заседания Аксенов заявил, что не намерен оплачивать расходы на эксгумацию и экспертизы. Мама девочки, Елена Кинчарова, рассказала журналистам АиФ-Новосибирск о том, что хирург даже не извинился за свою ошибку.

Суд приговорил Аксенова к трём годам условно и обязал выплатить 400 тысяч рублей за проведение экспертиз. Это решение не устроило родителей Аделины, и Елена подала апелляцию. Она также отметила, что во время заседания врач «жаловался» на месть со стороны семьи, несмотря на очевидные медицинские ошибки, которые привели к трагедии.

Сейчас дело возвращено в Центральный районный суд, где будет рассмотрена жалоба семьи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали судить мужчину за убийство младенца.