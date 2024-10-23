В Новосибирске завершается ремонт трамвайных путей на Широкой

В мэрии Новосибирска сообщили о завершении ремонта трамвайных путей на улице Широкой в Ленинском районе.

Работы на почти двухкилометровом участке от Демьяновской до Дюканова начались в сентябре и включали замену рельсо-шпальной решетки и балластного слоя, поднятие путей до проектных отметок и обустройство ливневой канализации. Использовались деревянные шпалы и рельсы марки Р65. Стоимость ремонта составила 87,8 млн рублей.

На время работ было организовано реверсивное движение трамваев, с 23 октября вагоны вновь ходят в обычном режиме.

В 2025 году планируется выполнить послеосадочный ремонт трамвайных путей и обустроить автомобильные переезды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске модернизированные трамваи будут работать на маршруте №13.