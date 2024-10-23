В Томск переносят «Завод Вулкан» из Новосибирска

«Завод Вулкан» переносит производство из столицы Сибири в ТОР Томск.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на владельца компании Оксану Теущакову, ООО «Завод Вулкан» в конце сентября текущего года получило статус ТОР «Северск», из-за чего с ноября запускает производство в Томске.

Сейчас проводится перенос оборудования, сам запуск производства запланирован на 1 ноября 2024 года. Объем инвестиций в проект составляет около 10 миллионов рублей.

Известно, что основной деятельностью предприятия является производство резинотехнических изделий, при этом до недавнего времени производство находилось в Новосибирске.

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