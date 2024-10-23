В Забайкалье главным лесным инспектором стал чиновник из Новосибирска

Новосибирский чиновник стал главным лесным инспектором Забайкалья.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер стал главным лесным инспектором Забайкалья.

Известно, что он начал карьеру с лесника, после чего стал заместителем директора областной экологической станции. Также он был начальником природоохранной инспекции и управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий в министерстве природы Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске назначили нового заместителя начальника департамента транспорта