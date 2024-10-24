Более 150 тонн стекла отправили на переработку с Сахалина в Новосибирск

В Новосибирск более 150 тонн стекла отправили на переработку.

В пресс-службе министерства ЖКХ Сахалинской области сообщили о том, что в рамках национального проекта "Экология" из Сахалинской области в крупнейшее стекольное предприятие столицы Сибири передадут более 150 тонн собранного стекла. Об этом рассказали на сайте SakhalinMedia.

Уточняется, что стекло будут использовать при производстве новой продукции. Так, например, изготовят стеклянную тару и посуду.

Ранее Сиб.фм писал, что Бастрыкин обратил внимание на незаконный мусорный полигон в Новосибирской области