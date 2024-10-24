Главная ледовая арена Новосибирска примет музыкальный спектакль «Настоящий Щелкунчик»

4 и 5 января в Новосибирск приедет новое, современное и удачное исполнение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и красота фигурного катания, яркие костюмы, чарующая музыка и световое мультимедийное шоу – все это «Настоящий Щелкунчик» (0+), добрая и захватывающая история о том, как важно верить в чудеса.

В основе музыкального оформления авторская переработка классического произведения Петра Ильича Чайковского, помноженная на совершенно новые инструментальные композиции и авторские песни, которые уже полюбились зрителям спектакля.

Олимпийский хореограф Никита Михайлов привлек к участию самых ярких представителей российского фигурного катания. На лед выйдут профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. Мы увидим ярких, молодых и жадных до признания артистов, которые с каждым выходом на лед демонстрируют зрителям безграничный талант и непоколебимую силу духа. Также, в постановке задействованы артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

В озвучке приняли участие популярные артисты: музыкант, актер театра и кино Александр Устюгов (Викинг, Ментовские войны, Союз спасения), певица Мариам Мерабова (Голос, Три аккорда, Голоса большой страны) и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова (Нотр-Дам де Пари, Метро, Пола Негри, Покахонтас).

Музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» – прекрасный подарок в новогодние каникулы для всей семьи. Билеты можно приобрести на KASSY.RU.

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