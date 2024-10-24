Нотариуса лишили профессионального статуса из-за нарушений в Новосибирске

Профессионального статуса лишили нотариуса из Новосибирска.

В группе судов общей юрисдикции Новосибирской области сообщили, что местная жительница оспаривала решение о лишении ее права нотариальной деятельности из-за подработки лайфкоучем.

Известно, что с иском в суд обратилась Нотариальная палата Новосибирской области.

«В иске указано, что нотариус длительно и неоднократно нарушала законодательство в процессе профессиональной деятельности: передаче без уважительных причин и в нарушение установленного порядка своих полномочий, как нотариуса, консультировала коллег онлайн через мессенджеры, вела предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность», — уточнили в суде.

В результате на суде обвиняемая уверяла, что оказывает психологические услуги бесплатно, а деньги клиенты переводили неизвестным фондам, однако судью это не убедило и нотариус лишили полномочий.

Напомним, что замначальника ГЖИ Чернышева выступила в суде Новосибирска по делу лже-газовщиков