Цыгане захватили Хилокский жилмассив в Новосибирской

В Новосибирске цыгане развернули нелегальную торговлю.

Летом 2024 года по адресу улица Хилокская 8/1 в Новосибирске жители Хилокского жилого массива столкнулись с очередной нелегальной торговлей — цыгане продают разное барахло и каждый раз возвращаются на прежнее место, несмотря на то, что их выгоняют с точки. Об этом сообщила общественница Жанна Олейникова для Сиб.фм.

Она отметила, что лично общалась с цыганами и объясняла, что там нельзя торговать, однако они делали видимость, что уходят и возвращались на следующий день снова.

В результате после обращения в правоохранительные органы товар у торгашей забрали и выдали квитанции на штраф.

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