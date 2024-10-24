Уголовное дело после избиения сироты возбудили в Новосибирске

В Новосибирске избили сироту.

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на СК РФ по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту конфликта в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, в результате которого сирота получила травмы.

Известно, что депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев в соцсетях сообщил о том, что в колледже подростки избили сироту. В результате глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что СК возбудил уголовное дело после нападения хулиганов на военного в Новосибирске