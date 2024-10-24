Ростислав Антонов отметил, что обсуждение данной ситуации в СМИ способствует возникновению паники на Украине.

На территории села Цукурино в ДНР, которое было взято под контроль российскими военными, рядом с государственным флагом Российской Федерации был установлен «флаг КНДР». Фотографию опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Однако Александр Коц, военный корреспондент, заявил, что появление флага другой страны — не более чем «троллинг» от бойцов группировки войск «Центр».

Флаг появился в интернете, когда в СМИ стали обсуждать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот документ предполагает, что стороны будут незамедлительно оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одной из них.

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявил, что, по его опыту и мнению, ни ядерного удара, ни вооруженных сил КНДР не будет.

«Исходя из оценки текущей ситуации, я считаю, что в этом большой необходимости нет. Представьте, на фронте сотни тысяч бойцов сейчас находятся, что могут принципиально изменить какие-то 12 тысяч бойцов из КНДР? Да ничего. Может изменить миллионная армия, условно, но ее не будет», — сказал Антонов.

По его мнению, подобное обсуждение в СМИ способствует только возникновению паники на территории Украины, что является полезным с точки зрения практической целесообразности.

Ранее Антонов прокомментировал изменения в ядерной доктрине.