В Новосибирске дом на улице Лобова признали опасным из-за угрозы обрушения

Дом угрожает жизни местных жителей.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, двухэтажный дом №44 на улице Лобова, который был построен в 1953 году, угрожает жизни и здоровью местных жителей.

Известно, что старый дом до сих пор не признан аварийным, однако изношен на 65%.

Проект постановления о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой обрушения конструкций дома опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Сейчас департаменту ЖКХ Новосибирска поручили «рассмотреть возможность предоставления жилых помещений маневренного фонда жильцам дома, расположенного по адресу ул. Лобова, 44». Об этом сказано на сайте мэрии города.

Напомним, что в Новосибирске водители годами объезжают пробки по тротуару на улице Петухова