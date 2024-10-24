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общество

В Новосибирске фанаты подрались после выступления группы «Мираж»

Фото: ACT-54

Жительницы Новосибирска устроили потасовку после концерта.

Вчера, 23 октября, после завершения концерта популярной группы 90-х «Мираж» фанатки решили выяснить отношения между друг другом. Они подрались рядом с торговым центром «Малинка».

В Telegram-канале «АСТ-54 Black» опубликовали эмоциональную драку женщин. Одна из них лежала на асфальте до того момента, пока ей не помог мужчина.

Под постом в комментариях подписчики написали, что парень, который сбежал от побоища, заслуживает уважения. Уточняется, что якобы женщины преследовали его на парковке и вслед кричали ругательства.

Напомним, что в Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь»

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Валерия Митрохина
Журналист

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