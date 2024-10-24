В Новосибирске группе лиц предъявили обвинение за организацию подпольного казино

Следователи Дзержинского района предъявили обвинение семерым фигурантам уголовного дела об организации нелегальных азартных игр.

Обвиняемыми стали местные жители в возрасте от 25 до 33 лет по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время задержаны три организатора игорного бизнеса и четыре администратора. По местам жительства фигурантов проведено девять обысков, а также очные ставки и опознания.

В качестве меры пресечения организаторам назначено заключение под стражу, администраторам — запрет на определенные действия. Заведение, о котором идет речь, функционировало с сентября 2023 по сентябрь 2024 года.

Во время обыска полиция изъяла два покерных стола, сейф с фишками, телефоны, системный блок, банковские карты, жесткие диски, идентификационные карты, а также 350 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пенсионер погиб после столкновения с фурой.