В Новосибирске начали рассматривать дело о продаже контрафактного алкоголя

Купинский районный суд приступил к рассмотрению дела двух мужчин, обвиняемых в незаконном обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Сергей А. и Рустам Х. обвиняются по статье 171.3 УК РФ.

Следствие установило, что с 2018 по 2023 год они закупали алкоголь у неизвестного и продавали его, храня товар на мойке и в арендованном складе в Купино.

По информации судов общей юрисдикции Новосибирской области, обвиняемые работали без необходимой документации и не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей для получения лицензии на продажу алкогольной продукции. Алкоголь был обнаружен и изъят в марте 2023 года.

Подсудимые частично признали вину и согласились с обвинением. Следующее заседание назначено на 8 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске группе лиц предъявили обвинение за организацию подпольного казино.