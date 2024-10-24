В Новосибирске ожидается дождливая погода с ветром

Синоптики прогнозируют, что в Новосибирске в ближайшие дни будет ветрено и дождливо.

Ожидаются затяжные осадки. Жителям города рекомендуется брать с собой зонты и одеваться по погоде.

Сотрудники Управления МЧС России по Новосибирской области предупреждают, что в пятницу, 25 октября, ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночное время температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +10 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 28 октября изменится маршрут автобуса №44 в Новосибирске.