В Новосибирске предпринимателей наказали за незаконную перевозку пассажиров

В Новосибирске два предпринимателя были оштрафованы за осуществление перевозки пассажиров по акватории города без необходимых документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Первый из нарушителей осуществлял перевозки в районе острова Шумского. В ответ на запрос о предоставлении документов, подтверждающих регистрацию предпринимательской деятельности, он не выполнил требования в установленный срок и был оштрафован на 5 000 рублей. При повторном обращении к нему был наложен административный штраф в размере 1 000 рублей. Позже выяснилось, что этот гражданин переехал в Москву и временно не занимается перевозками по состоянию здоровья.

Второй предприниматель также нарушил закон, предлагая услуги на аттракционе «Водный банан» без официальной регистрации. В ходе проверки было установлено, что он переехал в Республику Алтай.

Напомним, по решению суда в Новосибирске приставы отняли ребенка у матери.