По решению суда в Новосибирске приставы отняли ребенка у матери

Судебные приставы отняли ребенка у матери и вернули отцу.

В Новосибирске судебные приставы завершили операцию по возвращению трехлетнего ребенка его отцу. Об этом сообщил портал VN.ru.

По версии следствия, мать мальчика, нарушив судебное решение из Казани, скрылась с сыном в Центральном районе города. После двухнедельных поисков, включавших проверку адресов и опрос соседей, сотрудники УФССП установили её местонахождение.

При соблюдении всех формальностей, включая присутствие понятых, психолога и представителей органов опеки, ребенок был передан отцу, согласно судебному постановлению.

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