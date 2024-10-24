В Новосибирске снизилось количество смертей после укусов клещей

Количество смертей после укусов клещей снизилось в регионе.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС, в регионе за сезон 79 человек заболели клещевым энцефалитом, четверо из них скончались.

Известно, что по области было всего зарегистрировано 14 000 укусов, сейчас 60% пациентов наблюдаются с поражение ЦНС.

Чтобы предотвратить тяжелые последствия, врачи рекомендуют ставить вакцину.

Ранее Сиб.фм писал о том, что заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области идет на спад