В Новосибирской области 20 классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что школы или детские сады самостоятельно принимают решение о закрытии на карантин.

Осенью во многих регионах страны отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями. В связи с этим многие школы и детские сады закрываются на карантин.



В Министерстве образования Новосибирской области на запрос корреспондента Сиб.фм ответили, что по состоянию на 23 октября из-за заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение перешло 20 классов из 16 общеобразовательных организаций.



Помимо этого, была пристроена действительность в 89 группах в 57 детсадах.



В ведомстве уточнили, что решение о закрытии на карантин принимает образовательная организация.

«Согласно Постановлению, противоэпидемические мероприятия вводятся в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе отмена массовых культурных и спортивных мероприятий и приостановление учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — рассказали в министерстве образования региона.

Как объясняет новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов, повышение заболеваемости в осенний период связано с понижением температуры воздуха, из-за чего иммунитет начинает работать в усиленном режиме. В таких условиях создаются, по словам специалиста, благоприятные условия для распространения различных вирусов, включая грипп, аденовирусы, ретровирусы, коронавирусы, а также энтеровирусы, вызывающие кишечные заболевания и ОРВИ.



Ранее корреспондент Сиб.фм узнал, что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ.