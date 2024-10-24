В Новосибирской области рассказали о выплатах для семей солдат-срочников

В Новосибирской области, как и по всей России, семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, получают социальные выплаты.

По информации регионального отделения Социального фонда России, предусмотрены отдельные выплаты для беременных жен солдат-срочников и детей до трех лет. Об этом пишет VN.RU.

Пособие для беременных женщин со сроком беременности не менее 180 дней составляет 46 756,15 рубля. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву — 20 038,36 рубля, оно выплачивается в течение всей службы отца и прекращается после его возвращения.

Семьи также могут претендовать на другие меры поддержки, такие как материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Министерство образования Новосибирской области подало иски к застройщикам школ.