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общество

В Новосибирской области рассказали о выплатах для семей солдат-срочников

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области, как и по всей России, семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, получают социальные выплаты.

По информации регионального отделения Социального фонда России, предусмотрены отдельные выплаты для беременных жен солдат-срочников и детей до трех лет. Об этом пишет VN.RU.

Пособие для беременных женщин со сроком беременности не менее 180 дней составляет 46 756,15 рубля. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву — 20 038,36 рубля, оно выплачивается в течение всей службы отца и прекращается после его возвращения.

Семьи также могут претендовать на другие меры поддержки, такие как материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Министерство образования Новосибирской области подало иски к застройщикам школ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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